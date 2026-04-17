كتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري مطّلع، أن المتابعة المستمرة من قِبل المسؤولين الإيرانيين لتنفيذ التزام ترامب بفرض وقف إطلاق النار في لبنان أدت في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق مساء أمس، وأجبرت إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت "تسنيم" أن إيران كانت قد اتخذت قرارًا بشن هجوم على إسرائيل عند الساعة الثامنة مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، في حال عدم تنفيذ هذا الالتزام، وأن جميع الترتيبات كانت جاهزة لذلك.

وذكرت: "حتى منصات إطلاق الصواريخ كانت في وضع الاستعداد العملياتي لاستهداف الأهداف المحددة مسبقًا، لأن عدم تنفيذ هذا الالتزام كان يُعد خرقًا كاملاً لوقف إطلاق النار، وكان صبر طهران قد أوشك على النفاد".