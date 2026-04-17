قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إنه من المرجح أن يجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون هذا الأسبوع، ويتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف أن الاتفاق "سيضمن أمن إسرائيل"، وأن إسرائيل ستكون "في وضع جيد جدًا مع نهاية الحرب".

كما قال: "إن الإيرانيين يريدون الاجتماع والتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أنه سيكون هناك اجتماع خلال نهاية الأسبوع، وربما نتوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين".