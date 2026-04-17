قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن شروط الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، إن واشنطن ستستحوذ على جميع "المخلفات النووية" الناتجة عن عمليات قاذفات "B-2"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تبادل مالي في هذا الإطار.
وأضاف ترامب: "هذا الاتفاق لا يتعلق بلبنان بأي شكل من الأشكال، لكن الولايات المتحدة ستتعاون بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع قضية حزب الله بطريقة مناسبة. كما أن إسرائيل لن تقوم بعد الآن بقصف لبنان، وقد منعتها الولايات المتحدة من ذلك".
وجهت الشرطة البريطانية يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، اتهامات إلى ثلاثة أشخاص بمحاولة تنفيذ "هجوم عبر إشعال حريق" في مكاتب مرتبطة بشبكة "إيران إنترناشيونال" في شمال غرب لندن.
والمتهمون الثلاثة، وجميعهم بريطانيون، وُجهت إليهم تهم «إشعال حريق بقصد تعريض حياة الأشخاص للخطر».
ووقع الحادث مساء الأربعاء 15 أبريل الجاري.
والمتهمون هم أويسين ماكغينس (21 عامًا)، وناثان دان (19 عاماً)، وفتى يبلغ من العمر 16 عامًا، لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة "وستمنستر" الجزئي، يوم الجمعة 17 أبريل.
وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أصدر، يوم الخميس 16 أبريل، بياناً بشأن الحادث، أعلن فيه عن هجوم وقع بالقرب من استوديوهات القناة في لندن، وأدان تصاعد التهديدات ضد الصحافيين المستقلين الذين لا يخضعون للرقابة أو القمع، مؤكداً أن القناة ستواصل عملها دون خوف أو خضوع للترهيب.
وجاء في البيان أنه قبل الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي بقليل، تم منع دخول سيارة مشبوهة حاولت الدخول إلى المجمع الذي يقع فيه مبنى "إيران إنترناشيونال" في لندن عبر المدخل الرئيسي، وبعد ذلك بقليل ألقى المهاجمون زجاجات حارقة (مولوتوف) في موقف سيارات مبنى مجاور على بُعد أمتار فقط من الاستوديوهات.
وأشار البيان إلى الاستجابة السريعة لفريق الأمن في "إيران إنترناشيونال"، وخدمات الإطفاء، وشرطة لندن، مع الإشادة بإجراءاتهم.
كما أشار التقرير إلى أن استهداف القناة لم يكن حادثاً جديداً.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا، قد حكمت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر على محمد حسين دوتاييف، وهو مواطن نمساوي من أصول شيشانية، بعد إدانته في قضية «هجوم إرهابي ضد إيران إنترناشيونال».
وقد أدانته هيئة المحلفين في المحكمة في هذه القضية.
وكان قد اعتُقل في فبراير(شباط) أثناء تصويره مبنى القناة السابق في غرب لندن.
ووجهت إليه تهمة جمع معلومات وتقديمها لطرف ثالث بهدف تمهيد الطريق لتنفيذ «عملية إرهابية» ضد إيران إنترناشيونال.
واضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 18 فبراير 2023، وبعد تهديدات أمنية، إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن.
ثم استأنفت القناة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد انقطاع دام عدة أشهر، بث برامجها من مقرها الجديد في لندن.
نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطّلعين، أن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات بشأن خطة من ثلاث صفحات، يتضمن أحد محاورها الإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة مقابل تسليم مخزونات اليورانيوم المخصّب للولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن واشنطن طلبت في الجولة الأخيرة من المفاوضات وقف تخصيب اليورانيوم في إيران لمدة 20 عامًا، بينما اقترح مسؤولون إيرانيون مدة خمس سنوات، فيما لا يزال الوسطاء يحاولون تضييق الفجوة بين موقفي الطرفين.
وأشار "أكسيوس" أيضًا إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت هناك مناقشات حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دعم الجماعات الإقليمية الوكيلة.
كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أن إيران أعلنت أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل وجاهز لعبور السفن".
وأضاف ترامب: "مع التأكيد على أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، فإن الحصار البحري على إيران لا يزال قائمًا بشكل كامل وفعّال، وأن هذا الوضع سيستمر إلى حين إتمام الاتفاق مع طهران بنسبة 100 في المائة"، مشيرًا إلى "ضرورة تسريع هذه العملية، لأن معظم البنود قد تم التفاوض عليها مسبقًا".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد كتب سابقًا عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "في إطار وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن أن عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيكون حرًا بالكامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك ضمن المسار المنسّق والمعلن مسبقًا من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران".
أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات حول خطة من ثلاث صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وذكر أنه وفقًا لأحد المحاور المطروحة، إذا تخلت إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فإن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.
وأضاف "أكسيوس" أن "هذا الأسبوع شهد تقدمًا تدريجيًا في المفاوضات، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة".
وبحسب التقرير، لا تزال المباحثات مستمرة بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وحجم الأصول المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وكذلك شروط استخدام طهران لهذه الموارد.
ووفقًا لمصدرين مطلعين، كانت الولايات المتحدة في مرحلة من المفاوضات مستعدة لتخصيص 6 مليارات دولار لتوفير الغذاء والدواء وسلع إنسانية أخرى لإيران، لكن طهران طالبت بمبلغ 27 مليار دولار.
قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: لا خيار أمام أميركا وإسرائيل سوى "الخضوع والاستسلام"
قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبداللهي، في رسالة بمناسبة يوم الجيش، إن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة لجعل الأعداء يندمون على أفعالهم، وستواصل هذا المسار حتى تحقيق النصر الكامل".
وأضاف أن الأعداء، خاصة المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل، "لا يملكون خيارًا سوى الخضوع والاستسلام أمام عظمة وقدرة القوات المسلحة والشعب الإيراني المقاوم والمجاهد"، على حد قوله.