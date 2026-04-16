قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وتم توقيعه في إسلام آباد، فقد يذهب إلى هناك.

وأضاف ترامب، يوم الخميس 16 أبريل (نيسان)، أن إيران وافقت تقريبًا على كل شيء.

وقال: "إنهم موافقون، عليهم فقط أن يأتوا ويوقعوا بالقلم على الطاولة، وعندها ينتهي الأمر"

وتابع ترامب: "إذا نظرت، ستجد أن سوق الأسهم جيد،طة، وأسعار النفط في انخفاض، ويبدو أنه من الجيد جدًا أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران، وسيكون اتفاقًا جيدًا. سيكون اتفاقًا بلا سلاح نووي".