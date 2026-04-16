قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك فرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع لبنان، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعتزم دعوته إلى جانب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لدفع هذا الاتفاق.

وأضاف نتنياهو أنه بعد العملية الأخيرة تغير ميزان القوى في لبنان، وأنه تلقى خلال الشهر الماضي رسائل بشأن محادثات سلام مباشرة، لم تُجرَ منذ أكثر من 40 عامًا.

وأعلن موافقته على هدنة مؤقتة لمدة 10 أيام بهدف دفع المفاوضات، مؤكدًا أن الشرطين الأساسيين لإسرائيل هما نزع سلاح "حزب الله" ط، والتوصل إلى سلام دائم من موقع القوة.

وأوضح أنه لا يوافق على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية أو على صيغة "الهدوء مقابل الهدوء"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في حزام أمني بعمق 10 كيلومترات يمتد من البحر حتى الحدود السورية.