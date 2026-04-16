في تحليل حول موقف دول المنطقة من الأزمة الجارية، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هذه الجهات الإقليمية تقوم بـ "مراقبة دقيقة جدًا" للأزمة، وتفضّل أن ينتقل مسار التوتر من الهجمات العسكرية الجديدة إلى الاحتواء السياسي، حتى لو كان هذا المسار هشًا ومؤقتًا.

وفي هذا التحليل، الذي نُشر يوم الخميس 16 أبريل (نيسان)، أُشير إلى أحدث التطورات في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وحكومة إيران، بما في ذلك زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران؛ وجولة رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف،ط الإقليمية، ولا سيما لقاؤه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض؛ والحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية؛ والترتيبات الجديدة لوزارة الخزانة الأميركية لفرض مزيد من القيود على بيع النفط الإيراني وتم الاستنتاج أن دول المنطقة تفضّل أن تعتمد الولايات المتحدة في خطواتها المقبلة على الضغط واحتواء طهران بشكل غير مباشر.

وكتبت "جيروزاليم بوست" في هذا التحليل، استنادًا إلى تقارير وسائل إعلام عربية وتركية، من بينها "عرب نيوز" ، أن "التفاؤل بشأن احتمال اقتراب نهاية الحرب في الشرق الأوسط قد ازداد"، لأن باكستان، بوصفها "وسيطًا رئيسيًا" ، حاضرة في طهران، ولأن إدارة دونالد ترامب تتحدث أيضًا عن احتمال التوصل إلى اتفاق.