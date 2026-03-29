شهدت العاصمة الإيرانية طهران، فجر الأحد، سلسلة من الهجمات الجوية العنيفة، حيث أفادت تقارير ميدانية وشهادات من السكان بسماع دوي انفجارات متعددة في مناطق شرق العاصمة، ولا سيما في المنطقتين 14 و15، بالإضافة إلى بلاغات عن وقوع انفجارات في محيط سجن "إيفين" ومنطقة "ولنجك" والمسار المؤدي إلى جبل "توتشال".

وامتد دوي الانفجارات ليشمل نطاقاً واسعاً من أحياء طهران، حيث سُمعت في زعفرانية، وإلهية، وولنجك، وبهار شيراز، ويوسف آباد، وحكيمية، بالإضافة إلى طريق "بابايي" السريع، ونارمك، وبيروزي، ومجيدية، وأفسرية، ومسعودية، وصولاً إلى مدينة "ري" جنوب العاصمة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى وقوع انفجارات مماثلة في المناطق المركزية والغربية من المدينة.