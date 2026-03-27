أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة لاستخراج اليورانيوم من المناجم في مدينة يزد، بوسط إيران، يوم الجمعة 27 مارس (آذار).

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هذه المنشأة هي الوحيدة من نوعها في إيران، حيث تُخضع المواد الخام المستخرجة من الأرض لعمليات ميكانيكية وكيميائية، تمهيدًا لاستخدامها كمواد أولية في تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "تمثل هذه المرحلة خطوة بالغة الأهمية في برنامج الأسلحة النووية الذي يمضي فيه النظام، وتشكل بداية سلسلة القيمة اللازمة لإنتاج سلاح نووي".

وبحسب البيان، فقد استهدفت الهجمات البنية التحتية الرئيسية المستخدمة في "العمليات الإنتاجية الفريدة لهذا الموقع".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لـ "النظام الإرهابي" الإيراني بمواصلة جهوده لتطوير برنامج الأسلحة النووية، الذي يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل وللعالم بأسره.