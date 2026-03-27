ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجيش الأميركي أطلق أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب مع إيران، مما أثار مخاوف بشأن نقص مخزونات هذه الصواريخ.
أفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" من مصادر ميدانية، اليوم الجمعة 27 مارس، بسماع دوي انفجارات وتحليق للطائرات المقاتلة في عدة مدن إيرانية، وفقاً للتفاصيل التالية:
بهبهان : وردت تقارير عن سماع أصوات مستمرة للمقاتلات تزامناً مع دوي انفجارات في ضواحي المدينة بين الساعة 01:00 و04:00 فجراً.
تبریز: سُمع دوي انفجار في تمام الساعة 02:00 فجراً في منطقة "ياغشیان" بالقرب من "شمیم بایداری".
أصفهان: سُمع دوي عدة انفجارات عنيفة في نقاط مختلفة من المدينة في تمام الساعة 03:25 فجراً.
إسلام شهر: سُمع دوي عدة انفجارات في المدينة بين الساعة 04:00 و04:35 فجراً.
نيسابور: أُبلغ عن تحليق طائرات مقاتلة فوق سماء المدينة في تمام الساعة 04:39 صباحاً.
كرج: سُمع دوي انفجار شديد للغاية في منطقة "عظيمية" عند الساعة 04:00 فجراً. كما وقع انفجاران عند الساعة 04:03 (أحدهما بعيد والآخر قريب جداً) في منطقة "شاهين فيلا"، مما أدى إلى اهتزاز المباني.
طهران: سُمع دوي انفجارات عنيفة في منطقتي "شيتغر" و"كوهك" عند الساعة 04:10 فجراً.
لار: رُصد إطلاق صاروخين من قاعدة القوات الجوية في تمام الساعة 05:10 صباحاً، تلاه بدقائق قليلة سماع صوت مقاتلات وعدة انفجارات.
بستك: سُمع صوت للمقاتلات عن قرب عند الساعة 05:15 فجراً، أعقبه سلسلة انفجارات متتالية مع اهتزازات شديدة في ضواحي المدينة. كما أُبلغ عن أصوات طائرات قوية واهتزازات عند الساعة 06:30 صباحاً.
مشهد: سُمع دوي عدة انفجارات ضخمة ترافقت مع أصوات طائرات مقاتلة وتصدي الدفاعات الجوية بين الساعة 06:00 و07:00 صباحاً.
أعلن موقع "نت بلوكس"، صباح اليوم الجمعة، أن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الثامن والعشرين، بعد مرور 648 ساعة من العزلة الرقمية.
وأوضح التقرير أن الإيرانيين حُرموا من الوصول إلى الشبكات الدولية لما يزيد عن نصف المدة المنقضية منذ بداية العام الميلادي الحالي 2026.
وفي تطور لافت، كشف الموقع أن السلطات الإيرانية تعمل حالياً على استكمال آلية تقنية تهدف إلى حصر حق الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية على "الموالين للنظام الإيراني والمسؤولين الحكوميين" فقط، مما يعزز التوجه نحو نظام وصول انتقائي للشبكة الدولية.
استهدفت إيران، ليل الخميس وفجر الجمعة، كلاً من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والكويت بهجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ولم تسفر هذه الهجمات عن وقوع خسائر بشرية، حيث تم اعتراض الطائرات المسيرة التي أُطلقت.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيانين منفصلين عن اعتراض سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة الشرقية.
من جانبه، أعلن الحرس الوطني الكويتي أن الدفاعات الجوية للبلاد تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين.
كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عدة صواريخ من إيران، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية أكدت أن هذه الهجمات لم تتسبب في وقوع إصابات بشرية.
