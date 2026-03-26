أفادت القناة 11 الإسرائيلية بمقتل قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إثر هجوم استهدف شقة سكنية في منطقة بندر عباس. ووفقًا لما نشرته القناة، فقد كان يتواجد في الشقة المستهدفة أيضاً عدد من ضباط هيئة الأركان التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأفادت القناة في معرض تناولها لأهمية مقتل تنكسيري، بأنه كان يُعد من بين الخيارات المطروحة لتولي منصب القائد العام للحرس الثوري الإيراني.