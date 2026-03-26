أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، بمقتل قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إثر استهدافه في هجوم نفذته القوات الإسرائيلية.

وبحسب هذه التقارير، لم يتم الكشف عن أسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين أدلوا بهذه المعلومات، كما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي لهذا الخبر.

وفي الوقت نفسه، أفاد أحد متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" في رسالة بأن مبنى سكنيًا في مدينة بندر عباس، يقع في منطقة "كلشهر" بشارع البروفيسور خوشنودي، تعرض لهجوم. وأضاف أن المبنى مكوّن من ثمانية طوابق، مرجّحًا أن يكون الحادث عملية اغتيال مستهدفة وسط إجراءات أمنية مشددة.