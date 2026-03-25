تشير الرسائل الواردة من متابعي «إيران إنترناشيونال» إلى وقوع انفجارات شديدة في مدن مشهد وشيراز وشهريار خلال الساعات المتأخرة من مساء الأربعاء، وفجر الخميس.

وكتب مواطنون من مشهد أنه من الساعة 9:15 مساءً وحتى نحو الساعة 10 ليلًا من يوم الأربعاء، تعرّضت المدينة لعدة هجمات. وأشار أحد الرسائل إلى «إصابة مستودع للذخيرة بصاروخ ووجود كثيف لقوات الإطفاء».

كما أفاد مواطنون من شيراز أنه عند الساعة 1 فجر الخميس، أطلقت عدة مقاتلات «قرب بلوار نصر» صواريخ. كما تم الإبلاغ عن تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض فوق المدينة، مع سماع عدة انفجارات متتالية في «محيط دوار الأدبيات».

وأفاد أحد المواطنين من شهريار أيضًا بأنه سمع دوي انفجار قرابة الساعة الواحدة فجرًا.