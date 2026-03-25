استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع تابعة للنظام الإيراني في طهران وعدة محافظات إيرانية أخرى.

وأفاد أحد المصادر بسماع دوي ثلاثة انفجارات في تمام الساعة 2:45 من صباح الأربعاء في مدينة شاهين شهر. كما سُمع دوي انفجار هائل في تمام الساعة 2:00 صباحاً في محيط شارع غلستان بمدينة شيراز.

وفي سياق متصل، وقعت أربعة انفجارات عنيفة في تمام الساعة 2:40 صباح الأربعاء في منطقتي سعيد آباد وطهراندشت هشتغرد، مما أسفر عن وقوع أضرار في المباني.

ووفقاً لما ذكره أحد المصادر، فقد استُهدف مبنى في شرق طهران عند الساعة 2:12 من صباح الأربعاء 25 مارس.

كما استُهدفت عدة نقاط في نوشهر بمحافظة مازندران فجر الأربعاء، وسُمع دوي انفجار في تمام الساعة 5:00 صباحاً في ضواحي مدينة أنديمشك.

وأفادت مصادر أخرى بسماع أصوات مقاتلات وإطلاق صواريخ في مدينة تشابهار عند الساعة 5:30 فجر الأربعاء. وفي سياق متصل، تم إطلاق ثلاثة صواريخ من موقع صاروخي في لارستان بمحافظة فارس باتجاه الجنوب الغربي في تمام الساعة 1:00 صباحاً.

