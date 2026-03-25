استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع تابعة للنظام في طهران وعدة محافظات
استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع تابعة للنظام الإيراني في طهران وعدة محافظات إيرانية أخرى.
وأفاد أحد المصادر بسماع دوي ثلاثة انفجارات في تمام الساعة 2:45 من صباح الأربعاء في مدينة شاهين شهر. كما سُمع دوي انفجار هائل في تمام الساعة 2:00 صباحاً في محيط شارع غلستان بمدينة شيراز.
وفي سياق متصل، وقعت أربعة انفجارات عنيفة في تمام الساعة 2:40 صباح الأربعاء في منطقتي سعيد آباد وطهراندشت هشتغرد، مما أسفر عن وقوع أضرار في المباني.
ووفقاً لما ذكره أحد المصادر، فقد استُهدف مبنى في شرق طهران عند الساعة 2:12 من صباح الأربعاء 25 مارس.
كما استُهدفت عدة نقاط في نوشهر بمحافظة مازندران فجر الأربعاء، وسُمع دوي انفجار في تمام الساعة 5:00 صباحاً في ضواحي مدينة أنديمشك.
وأفادت مصادر أخرى بسماع أصوات مقاتلات وإطلاق صواريخ في مدينة تشابهار عند الساعة 5:30 فجر الأربعاء. وفي سياق متصل، تم إطلاق ثلاثة صواريخ من موقع صاروخي في لارستان بمحافظة فارس باتجاه الجنوب الغربي في تمام الساعة 1:00 صباحاً.