أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى محادثة مع نظيره الإيراني مسعود بزشکیان، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الهجمات في المنطقة، والحفاظ على البنى التحتية للطاقة، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وطالب ماكرون إيران‌ بالدخول إلى المفاوضات بحسن نية لتوفير مسار لتخفيف التوتر، والرد على مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي والصاروخي، وأنشطتها الإقليمية.

كما شدد على ضرورة عودة المواطنين الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باريس إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن.