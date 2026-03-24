أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" أنه خلافًا للتقارير السابقة، فإن الصاروخ الذي أُطلق من إيران نحو لبنان لم يُرصد في الأجواء، بل سقط على الساحل. وأُطلق هذا الصاروخ بعد ساعات من إعلان طرد سفير إيران من بيروت.

وقال دبلوماسيون من بعض الدول الخليجية يوم الثلاثاء لمصادر "إيران إنترناشيونال" إن النظام الإيراني يتصرف "كحصان جامح"، وإن مهاجمته لدولة عربية أخرى يعد تجاوزًا لخط أحمر جديد، معتبرين أن هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق.

ومنذ بدء الحرب الحالية إثر هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل ومقتل علي خامنئي، استهدف النظام الإيراني ما لا يقل عن 12 دولة في المنطقة: أذربيجان، إسرائيل، الأردن، الإمارات، البحرين، تركيا، العراق، السعودية، عمان، قبرص، قطر والكويت.

وبذلك يصبح لبنان الدولة الثالثة عشرة التي تتعرض لهجمات نظام طهران.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت سابقًا أن الصاروخ أُطلق من إيران وتم رصده في الأجواء اللبنانية.