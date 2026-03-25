أفاد شهود عيان باستهداف عدة نقاط في إيران فجر اليوم الأربعاء، حيث سُمع دوي انفجارات وإطلاق صواريخ في مدن مختلفة.

ووفقاً لأحد المصادر، سُمع دوي انفجار في ضواحي مدينة أنديمشك عند الساعة الخامسة صباحاً. كما وردت تقارير عن سماع أصوات مقاتلات وإطلاق صواريخ في مدينة تشابهار عند الساعة 5:30 فجراً.

وبحسب التقارير، تعرضت عدة نقاط في مدينة نوشهر للاستهداف. كما تعرض مبنى في شرق طهران لهجوم في تمام الساعة 2:12 من صباح الأربعاء.

وفي رسالة بعث بها أحد المصادر لشبكة "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى إطلاق ثلاثة صواريخ من موقع صاروخي في لارستان بمحافظة فارس عند الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، اتجهت نحو جهة الغرب أو الجنوب الغربي.

