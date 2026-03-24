أفادت تقارير واردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بأن موجة جديدة من الهجمات بدأت منذ ظهر الثلاثاء وتصاعدت في عدة مدن إيرانية، حيث تحدث مواطنون عن وقوع انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في مدن من بينها أصفهان وشاهين شهر ونجف آباد والمحمرة وبندر دير وطهران.

وبحسب هذه التقارير، شهدت محافظة أصفهان عدة هجمات، من بينها في شاهين شهر ونجف آباد، حيث أفاد أحد المواطنين بأن المنطقة الصناعية جوزدان في نجف آباد تعرضت للاستهداف.

كما وردت تقارير عن تصاعد أعمدة دخان في محيط شركة "صا إيران" والصناعات البصرية في مدينة أصفهان، إلى جانب سماع دوي انفجارات في نطاق جسر تشمران ومنطقة كاوه.

وفي جنوب البلاد، ذكر أحد شهود العيان أن عدة انفجارات قوية سُمعت في ميناء كنغان، مشيرًا إلى أنها جاءت من جهة بندر دير.

كما أفادت تقارير بسماع انفجارات متتالية وعنيفة في المحمرة.

وفي طهران، أشار أحد المتابعين إلى سماع عدة انفجارات قوية في محيط ميدان رسالت.

