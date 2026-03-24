اعتُقلت رئيسة مركز "همدم" لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد، زهرا حجت، بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مكان مجهول، بسبب معارضتها لإقامة عناصر الحرس الثوري الإيراني في المركز واحتجاجها على استخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كـ "درع بشري".
ويُعد مركز "همدم" في مشهد مكانًا لرعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحجت، المعروفة بلقب "أم 400 فتاة" لسنوات رعايتها للفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، رفضت طلب الحرس الثوري بإقامة نحو 50 عنصرًا في المؤسسة، معتبرة ذلك استخدامًا للأطفال كدرع بشري.
وأثارت حالة غيابها عن مكان الاحتجاز وعدم معرفة وضعها الصحي ومسار ملفها مخاوف واسعة بشأن سلامتها ومستقبلها.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا بأن النظام الإيراني يستغل الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس ومؤسسات التعليم والصالات الرياضية، لإيواء عناصره الأمنية ومعداته بهدف حماية قواته من هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.