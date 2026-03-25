أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه ما لم تعلن واشنطن بشكل مباشر عن موعد المفاوضات مع إيران، فلا ينبغي لوسائل الإعلام نشر تقارير حول أي محادثات محتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لعبور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، قالت إنه لا يوجد حاليًا توقيت محدد، لكن هذا الملف تتم متابعته بسرعة من قِبل الإدارة الأميركية.

وردًا على سؤال بشأن لبنان ونزوح ما لا يقل عن مليون شخص، قالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحرك بسرعة للقضاء على التهديد الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك إضعاف قوات طهران بالوكالة مثل حزب الله، مشيرة إلى أن هذا المسار سيستمر خلال هذا الأسبوع والأسبوعين المقبلين.

كما شددت على أن واشنطن لن تدخل في تفاصيل هذه المفاوضات «الحساسة للغاية»، وأن الرئيس الأمريكي منح دبلوماسييه حرية التحرك لإدارة هذه المحادثات دون طرحها في وسائل الإعلام.