سماع دوي انفجارات متعددة وتفعيل الدفاع الجوي في "مشهد" بإيران
أفادت التقارير، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" والأخبار المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق من مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، مساء الأربعاء 25 مارس (آذار).
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى سماع تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المناطق، بما في ذلك مطار هاشمي نجاد وضريح الإمام الثامن للشيعة.
كما أفادت الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال" بأنه سُمع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة "شارع الصلاة"، بين الساعة 21:00 و21:15 (بالتوقيت المحلي) مساء الأربعاء، وكذلك انفجارات في منطقة كوه سانجي وعدة نقاط أخرى، كما لوحظ تحليق طائرتين مقاتلتين على ارتفاع منخفض.