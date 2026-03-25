أفادت التقارير الواردة من شهود عيان، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)، بسماع دوي انفجارات وانتشار نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من طهران.

وفي منطقة بونك، سُمع عدة انفجارات من مسافة بعيدة.

كما تم إنشاء عدة نقاط تفتيش عند مدخل شارع دماوند إلى طهران، حيث يتم توقيف وتفتيش السيارات، وخاصة الشباب والسيارات ذات الصندوق الخلفي. وبحسب شهود العيان، القوات المتمركزة مجهزة بمدفع "دوشكا".

في منطقة ستارخان، سوق الخضار طرشت تحت جسر يادغار إمام ومحيط ميدان سلمان هراتي، تم إقامة نقاط تفتيش في كلا الاتجاهين.

كما تم الإبلاغ عن نقاط تفتيش وتجمع للقوات كل ليلة مقابل حديقة ستارخان. وفي حكيمية، تم إقامة نقاط تفتيش عند مدخل ومخرج المدينة.

وفي جهرم، عند الساعة 20:10، سُمع صوت طائرة مقاتلة ودوي انفجارين في منطقة فرهنك شهر، مما تسبب بحسب الشهود في اهتزاز المباني.

في محور شيراز إلى بوشهر، تم إقامة نقطة تفتيش عند مدخل الطريق وقبل جسر المهندسين، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد.

وفي كيش، تم الإبلاغ عن دوي انفجارين عند الساعة 20:28 (بالتوقيت المحلي).