أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرجال والنساء الذين يخدمون الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعرضوا خلال الـ 47 عامًا الماضية لتهديدات وقتل وإصابات من قبل ما وصفته بـ "النظام الإرهابي الإيراني".

وقالت إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أظهر «أقصى درجات الشجاعة»، واتخذ إجراءً كان ضروريًا للأمن القومي والداخلي للولايات المتحدة.

وأضافت ليفيت أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأن هذه المحادثات كانت، بحسب ترامب، بنّاءة.

ومع ذلك، علّقت على التقارير المنشورة بشأن خطة الـ 15 بندًا، ودعت الصحافيين إلى عدم الاعتماد على خطط افتراضية تستند إلى مصادر مجهولة.

وأكدت أن البيت الأبيض لم يؤكد أبدًا وجود مثل هذه الخطة الكاملة، وأن بعض الأجزاء المنشورة غير دقيقة.

وشددت على أن تفاصيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن يتم الإعلان عنها في الوقت الحالي.