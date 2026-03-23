قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإنه تحدث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ترامب يرى إمكانية استخدام إنجازات الحرب كورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي بيان عبر الفيديو أذاعه مكتبه، يوم الاثنين 23 مارس (آذار)، قال نتنياهو إن ترامب يرى إمكانية "الاستفادة من الإنجازات الكبرى التي حققها جيشا إسرائيل والولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب ضمن إطار اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات مستمرة في كل من إيران ولبنان؛ حيث تم استهداف البرنامجين الصاروخي والنووي، وما زلنا نوجّه ضربات كبيرة لحزب الله. كما أشار إلى أنه قبل أيام قليلة تم القضاء على اثنين آخرين من العلماء النوويين، وأن هذا النهج مستمر. وأكد أنه في جميع الظروف، ستتم حماية مصالحنا الحيوية بحزم.