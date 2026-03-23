في اليوم الرابع والعشرين من الحرب، الاثنين 23 مارس، أفاد المواطنون باستمرار الانفجارات في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك طهران. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير متابعي "إيران إنترناشيونال" إلى إقامة نقاط تفتيش في بعض المدن.

ووفقًا لرسالة من أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" ، سُمع يوم الاثنين عند الساعة 14:10 (بالتوقيت المحلي) 11 انفجارًا في منطقة طهرانبارس.

كما أظهر فيديو ورد إلى "إيران إنترناشيونال" وقوع انفجارات عنيفة في منطقة طهرانبارس بطهران يوم الاثنين.