أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الاثنين 23 مارس (آذار)، استدعاء السفير الإيراني في لندن تم استدعاؤه على خلفية اتهام شخصين بـ «التعاون مع جهاز استخباراتي أجنبي».

وقالت الوزارة ، في بيان، إن الاستدعاء جاء بأمر من وزير الخارجية، حيث استدعى علي موسوي، سفير إيران، بواسطة هميش فالكونر، المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في الوزارة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء جاء بعد توجيه اتهام لشخصين- أحدهما إيراني والآخر يحمل الجنسية المزدوجة إيرانية-بريطانية- بموجب قانون الأمن القومي، وذلك للاشتباه في تقديمهما دعمًا لجهاز استخباراتي أجنبي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أهمية الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ووصف «التهديدات الصادرة عن طهران والأشخاص العاملين لصالحها» بأنها «خطيرة جدًا».

وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها، بما في ذلك الكشف عن ما وصفه بـ «الأعمال المتهورة والمزعزعة للاستقرار، التي يمارسها النظام الإيراني داخليًا وخارجيًا».