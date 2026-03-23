أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إيران قدمت مجموعة من المطالب لإنهاء الحرب، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، يسعى مسؤولو طهران للحصول على ضمانات قوية بعدم تجدد الصراعات، كما يقترحون خطة جديدة لمضيق هرمز تجعله عمليًا تحت السيطرة الإيرانية.

وأضافت القناة 12 أيضًا أن طهران تطالب بإغلاق القواعد العسكرية الأميركية في كامل المنطقة، والحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي تسببت بها الحرب.

