قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران كانت "جيدة جدًا جدًا"، وإن طهران تسعى إلى السلام.

وأضاف أن النظام الإيراني وافق على عدم امتلاك سلاح نووي، وأن هذه المحادثات بدأت ليلة السبت 21 مارس (آذار).

وأكد ترامب أن هناك "فرصة جيدة جدًا" للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن العالم سيصبح أكثر أمانًا قريبًا.