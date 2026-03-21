أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن لندن «لا تزال تدعم الإجراءات الدفاعية» ضد النظام الإيراني، مؤكّدًا أن بريطانيا لم تنجر إلى الحرب.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن كوبر ردت على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستنجر إلى الحرب، قائلة: «سنقدّم الدعم الدفاعي ضد تهديدات إيران غير المسؤولة، لكننا لم نشارك في أي إجراءات هجومية ولن نفعل ذلك، ونرغب في رؤية أسرع حل ممكن».

وأضافت الوزيرة أن بريطانيا لن تنجر إلى صراع أوسع، موضحة: «نعتقد أنه يجب التوصل إلى حل سريع يخدم المصالح الوطنية لبريطانيا ويدعم استقرار المنطقة».

كما أعادت كوبر التأكيد على انتقادها لهجمات النظام الإيراني في المنطقة وهجماته على الملاحة البحرية الدولية.