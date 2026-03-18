أكد الرئيس الإيراني، ‏مسعود بزشکیان، عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، مقتل وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، واصفًا عملية اغتياله بأنها "غادرة" ومؤلمة بالنسبة له.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد سابقًا أن إسماعيل خطيب قتل في الهجمات التي شنها الجيش على طهران.

وجدير بالذكر أن إسماعيل خطيب تم تعيينه وزيرًا للاستخبارات في إيران‌ منذ عام 2021 وكان يمارس مهامه في هذا المنصب حتى مقتله.