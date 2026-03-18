أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، أن التهديدات السيبرانية ضد الولايات المتحدة تأتي بشكل رئيسي من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى مجموعات الفدية غير الحكومية.
وحذّرت من تداعيات استمرار النظام الإيراني، موضحة أنه في حال بقائه سيباشر جهودًا طويلة الأمد لإعادة بناء قدراته الصاروخية والطائرات المسيّرة.
وأكدت أن هذه الخطوة قد تؤثر على التوازن الأمني الإقليمي وتخلق تحديات جديدة لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضافت أن هذا النظام ما زال قائمًا، لكنه تضرر بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية الأميركية، وأن إيران وقواتها الوكيلة لا تزال قادرة على استهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
وذكرت أن "برنامج التخصيب النووي الإيراني دُمّر في هجمات يونيو (حزيران) الماضي خلال حرب الـ 12 يومًا".