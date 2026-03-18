أصدر مقر خاتم الأنبياء المركزي، التابع للحري الثوري الإيراني، تحذيرًا دعا فيه المواطنين وسكان المناطق القريبة من بعض المنشآت النفطية والغازية في السعودية والإمارات وقطر إلى مغادرة هذه المناطق فورًا.

وذكر البيان أن مصفاة «سامرف» ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، وحقل الحصن الغازي في الإمارات، إضافة إلى مجمع مسيعيد للبتروكيماويات ومصفاة رأس لفان في قطر، تُعد «أهدافًا مباشرة ومشروعة»، وقد تتعرض لهجمات خلال الساعات المقبلة.

كما حمّل المقر دول المنطقة مسؤولية أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أنه سبق أن وجّه تحذيرات بشأن «السير في مسار خطير».