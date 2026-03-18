أعلن‏ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الأضرار التي لحقت بموقع بوشهر النووي ليست كبيرة بالقدر الملحوظ، وربما استهدف الهجوم مبنى صغيرًا يحتوي على مختبر.

‏وفي تصريحات للصحافيين، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار) في واشنطن، قال غروسي إن الوكالة تلقت معلومات من إيران وروسيا تفيد بأن موقع "بوشهر" تعرض لهجوم من طائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن الطائرة لم تصب محطة الكهرباء نفسها، بل محيط الموقع.

‏وأكد غروسي أن المفاعلات لم تتأثر ولم تقع أي خسائر بشرية، مضيفًا أن الوكالة لم تتمكن بعد من التحقق بشكل مستقل من حجم الأضرار وهي تراجع الصور المتوافرة، لكنه رأى أن الأضرار ليست كبيرة بالقدر الملحوظ.

‏وختم بالقول إن أي هجوم على منشآت نووية يجب تجنبه دائمًا.