‏ قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن عودة إيران إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة تبدو مستبعدة، طالما أن الصراع العسكري مستمر.

وأضاف غروسي: "الوقت ليس مناسبًا للعودة إلى المفاوضات النووية مع إيران، أو اعتبار ذلك احتمالاً وشيكًا. طالما استمرت الحرب، لا أعتقد أن المفاوضات ستتم".

وأشار في تصريحات للصحافيين، يوم الأربعاء 18 مارس (آذار)، في واشنطن، إلى أنه لا يعتقد أن إيران ستوافق على العودة إلى الحوار حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتتوقف العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، وكذلك الإجراءات الانتقامية لطهران.

