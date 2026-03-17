أكدت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني‌ مقتل علي لاريجاني، مشيرة إلى أن نجله مرتضى لاريجاني، ونائب مسؤول الأمن في أمانة المجلس، علي رضا بیات، وعدد من حراسه، قد لقوا حتفهم أيضًا.

وأفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن رئيس فريق حماية علي لاريجاني، وحيد فاطمي‌ نجاد، قُتل إلى جانبه.

وبعد أن نشر الجيش الإسرائيلي خبر مقتل علي لاريجاني، نشرت وكالات الأنباء الإيرانية رسالة منسوبة إليه حول مراسم تكريم قتلى سفينة "دنا" الحربية الإيرانية.

