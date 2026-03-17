ذكرت قناة "آي 24 نيوز"، نقلاً عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، أن التقييمات في إسرائيل والولايات المتحدة بشأن احتمال سقوط النظام الإيراني تزداد قوة.

وأشار صحافي القناة الإسرائيلية إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد مقتل أمبن عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، وقائد قوات "الباسيج"، في غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أنها ذات أهمية بالغة.

وأضاف المسؤول: "تُطرح هذه المسألة أيضًا في وقت لا يزال فيه السؤال قائمًا حول ما إذا كان المتظاهرون في إيران سيتمكنون من العودة إلى الشوارع مرة أخرى أم لا؟".

ووفقًا للتقرير، يرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن "الباسيج" اليوم لم يعد كما كان قبل عدة أشهر، كما أن جهاز الأمن الداخلي ووزارة الاستخبارات الإيرانية، المسؤولين عن مراقبة التنظيمات الشعبية، قد تعرّضا لضرر كبير.

وأشار المسؤولون إلى أن هدف إسرائيل هو تقليص قدرة "الباسيج" وفاعليته إلى أقصى حد ممكن، من خلال القضاء على القادة، وتدمير البنية التحتية، وتركهم بلا قواعد أو تجهيزات، وحتى إزالة نقاط التفتيش في الشوارع.

وأوضح التقرير أن هذه النقاط يتم القضاء عليها عبر الهجمات الجوية، وهو ما يحمل رسالة نفسية قوية للإيرانيين الذين يشهدون اختفاءها حاليًا.