أقيمت مراسم "جهار شنبه ‌سوري" (مهرجان النار السنوي الذي يوافق ليلة الأربعاء الأخير من العام الإيراني) في عدة مدن إيرانية، بينها آمل وطهران وكرج وأصفهان، حيث استجاب المواطنون لدعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي آمل، احتفلت العائلات بإطلاق الألعاب النارية وإقامة احتفالات عائلية مبهجة لإحياء هذا التقليد الشعبي. وفي مناطق طهران‌ بارس وأميرآباد وكاركر الشمالي في طهران، شهدت المراسم حضورًا واسعًا للمواطنين، مع إشعال النيران وتشغيل الموسيقى، ما أضفى أجواءً من الفرح والحيوية.

لكن في بعض المدن، من بينها كرمدره ومنطقة مهرويلا في كرج، تدخلت قوات الأمن في الاحتفالات. ففي كرمدره توقفت المراسم بعد إشعال النار وتشغيل الموسيقى إثر تدخل عناصر بملابس مدنية وقطع الصوت.

وفي كرج حاولت القوات الأمنية تفريق المواطنين بإطلاق النار في الهواء، رغم أن بعض السكان واصلوا الاحتفال في عدة نقاط.

أما في أصفهان، فقد أُقيمت المراسم بشكل لافت؛ حيث أشعل المواطنون النيران والشموع، خصوصًا لإحياء ذكرى أحبائهم الذين فقدوهم.