الجيش الإسرائيلي: استهداف قوات "الباسيج" في أكثر من 10 مواقع بطهران
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت خلال الساعات الأخيرة قوات الباسيج في أكثر من 10 مواقع مختلفة بطهران.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "من بين الأهداف، تم استهداف موقع طارئ للباسيج والحرس الثوري الإيراني كان يُستخدم سابقًا كملعب كرة قدم بشكل متعمد؛ وهو ما يُظهر الانحطاط الأخلاقي للنظام، واستغلاله المتعمد والمخادع للمدنيين كدروع لأنشطته الإرهابية".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "عناصر الباسيج الموجودين الآن في الشوارع يجب أن يسألوا أنفسهم: هل ضميركم مرتاح بعد مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي؟".