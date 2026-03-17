قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة الفارسية، كمال بنحاسـي، في مقطع مصور نشره على منصة "إكس" تعليقًا على مقتل قائد قوات "الباسيج"، غلام رضا سليماني: "وجهنا ضربة قوية لسلسلة قيادة الباسيج بمقتل غلام رضا سليماني، الذي كان يقود القمع العنيف ضد الشعب الإيراني".

وأضاف أن "ضرباتنا ضد قوات القمع في إيران على جميع المستويات، بما في ذلك المقار والقواعد، وأماكن الاختباء، وحتى نقاط التفتيش التي أُنشئت في طهران، ستستمر".

وتابع: "لن يكون أي مكان تختبئون فيه ملاذًا آمنًا. استغلالكم المخزي للمواطنين الإيرانيين كدروع بشرية لا يضمن أمنكم".

ووجّه كلامه إلى عناصر "الباسيج" قائلاً: "عليكم أن تسألوا أنفسكم ما إذا كانت ضمائركم مرتاحة تجاه قتل الأبرياء مؤخرًا، وما إذا كان تعريض حياتكم للخطر من أجل قادة وهميين يستحق ذلك أم لا؟".

