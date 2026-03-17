قالت نائبة وزير الخارجية البريطاني، البارونة تشابمان، في مجلس اللوردات، ردًا على تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف شبكة "إيران إنترناشيونال"، إن حكومة المملكة المتحدة ستبحث هذه المسألة بعناية.
وأشارت عضو مجلس اللوردات البريطاني، هيلينا كيندي، إلى تقارير حول تهديدات ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي"، محذرة من أن هذه التهديدات قد تتطور لتأخذ أبعادًا أخطر. وقالت إن الحرس الثوري الإيراني حذر من أنه في حال استمرار تعاون بعض المؤسسات والدول مع "إيران إنترناشيونال"، قد تصبح المواقع والبنى التحتية المرتبطة بهذه الشبكة ضمن قائمة الأهداف العسكرية لإيران.
وتطرقت كيندي لهذا الموضوع وسألت البارونة تشابمان عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتخذ أي إجراء تجاه مثل هذه التهديدات.
وردت تشابمان بأن الحكومة ستدرس هذه المسألة بعناية. وأضافت أنها لم تكن مطلعة شخصيًا على التفاصيل المطروحة، لكنها ستتأكد من متابعة الموضوع من قِبل المسؤولين والوزراء المعنيين.