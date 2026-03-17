وفقًا معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل في الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب علي لاريجاني، نائبه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باطني، وكذلك نجل لاريجاني الذي كان مساعده الخاص.

وأفادت مصادر مطلعة في حديثها مع "إيران إنترناشيونال" بأن نائب قائد قوات الباسيج، قاسم قريشي، قُتل أيضًا خلال الهجوم الإسرائيلي على اجتماع لـ "الباسيج".

وأضافت هذه المصادر أن الاجتماع كان مخصصًا لبحث سبل التعامل مع احتجاجات محتملة خلال احتفالات "جهارشنبه سوري" (الأربعاء الأحمر) الشعبية في إيران.

