قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن معظم حلفاء "الناتو" لا يرغبون بالمشاركة في العملية العسكرية الأميركية ضد النظام الإيراني، رغم أنهم جميعًا يوافقون على منع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

ووصف ترامب حلف "الناتو" بأنه "طريق ذو اتجاه واحد"، وقال إن الولايات المتحدة تنفق سنويًا مئات المليارات من الدولارات لحماية الحلفاء، لكنهم لا يقدمون المساعدة عند الحاجة.

وأضاف أن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة "الناتو" أو اليابان أو أستراليا أو كوريا الجنوبية أو أي أحد، وأنها "أقوى دولة في العالم".

