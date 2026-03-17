مقتل نائب رئيس منظمة "الباسيج" الإيرانية قاسم قريشي
أفادت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" بمقتل نائب رئيس منظمة الباسيج، قاسم قريشي، خلال الهجوم الإسرائيلي على اجتماع لـ "الباسيج".
وبحسب التقارير الأولية، فقد قُتل نحو 300 من القادة والمسؤولين الميدانيين، من بينهم غلام رضا سليماني، قائد قوات "الباسيج"، في هذه الهجمات التي نُفذت مساء الاثنين 16 مارس (آذار).
وأضافت هذه المصادر أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة كيفية التعامل مع احتجاجات محتملة خلال احتفالات خلال احتفالات "جهارشنبه سوري" (الأربعاء الأحمر) الشعبية في إيران.