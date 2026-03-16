أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز قد تراجعت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 زورقًا مزوّدًا بالألغام تم استهدافها وتدميرها.

وأضاف أنه بحسب معلوماته، فإن جميع زوارق الألغام الإيرانية دُمّرت وترقد الآن في قاع البحر، وأن أي محاولة من طهران لزرع ألغام في مضيق هرمز ستكون بمثابة "انتحار".

وأوضح ترامب أن إيران تمتلك الآن عددًا قليلاً من الصواريخ، ومن المتوقع أن يقل إطلاق الصواريخ من إيران. وأكد أن الحملة العسكرية الأميركية والهجمات على إيران مستمرة بكامل قوتها، وأن القوات الأميركية استهدفت حتى الآن أكثر من 7 آلاف هدف في هذه الحرب.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تأمين مضيق هرمز يفيد الدول الأخرى أكثر من الولايات المتحدة، لأن أميركا لا تستورد نفطها عبر هذا الممر.