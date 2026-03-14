أعلن نائب الشؤون السياسية في محافظة بوشهر، جنوب غربي إيران، أن جزءًا من المنشآت العسكرية ومطار جزيرة خارك تعرض لأضرار جراء الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على أهداف في الجزيرة.

وقال المسؤول إن "الهجمات التي وقعت فجر السبت 14 مارس (آذار) أدت إلى تضرر جزء من المنشآت العسكرية ومطار خارك".

وأضاف: "بحسب التقارير الواردة، لم تسجل أي خسائر بشرية في صفوف القوات العسكرية أو موظفي الشركات النفطية أو سكان الجزيرة، وجميع القطاعات تواصل أداء مهامها وأنشطتها اليومية".