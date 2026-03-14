أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن المواجهة مع النظام الإيراني دخلت مرحلة جديدة ومصيرية، مؤكدًا أن هذه المعركة ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا.

وشدد كاتس، في تصريحاته، على أن المعركة الحالية باتت تمثل فصلاً حاسمًا بين "بقاء النظام الإيراني" أو "سقوطه"، معتبرًا أن الشعب الإيراني هو الطرف الوحيد القادر على إنهاء هذا الوضع من خلال نضال حازم يؤدي إلى إسقاط النظام وتحرير إيران.

كما تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الهجمات الأخيرة، موجهًا الشكر للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تنفيذ الهجوم على جزيرة "خارك"، ووصفه بأنه "رد مناسب ومستحق" على محاولات النظام الإيراني لإغلاق مضيق هرمز.