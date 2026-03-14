بالتزامن مع موجة الهجمات الأميركية على مواقع للنظام الإيراني في جزيرة خارك، أفاد شهود عيان في رسائل بعثوا بها، بأن السلطات تمنع موظفي قطاع النفط والبتروكيماويات من مغادرة الجزيرة، وتجبرهم على البقاء فيها.

وقال أحد الشهود في هذا السياق: "جميع موظفي وعمال البتروكيماويات والنفط لا يزالون في جزيرة خارك، ويرغبون في المغادرة، لكن النظام الإيراني لا يسمح لهم بالخروج، وهم عالقون هناك".

كما أشار هذا المواطن إلى الخطر المحدق بحياة هؤلاء الموظفين.

يُذكر أن النظام الإيراني، ومنذ اندلاع الحرب، دأب على استخدام وجود المدنيين في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات، كدروع بشرية.