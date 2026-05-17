Pakistan interior minister meets Pezeshkian during Tehran visit
Pakistan’s Interior Minister Mohsin Naqvi held talks at Iran’s presidency in Tehran during a visit to the Iranian capital, according to a press statement from Pakistan’s embassy on Sunday.
The statement said Naqvi spent nearly three hours at the presidency, where Iranian Interior Minister Eskandar Momeni and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi were also present.
Naqvi also held a private meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian that lasted about 90 minutes, with Momeni also attending, the statement said.