Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said he opposed US President Donald Trump on issues including the Iran war, but that their disagreements should not prevent constructive ties.

“Trump knows I oppose war with Iran, disagree with his intervention in Venezuela and condemn the genocide that is happening in Palestine,” Lula told the Washington Post.

He added that he had handed Trump a copy of a 2010 nuclear agreement that Brazil and Turkey negotiated with Iran and that Trump said he would read it.