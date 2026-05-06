US-sanctioned empty tankers continue reaching Iran-linked routes
US-sanctioned, cargo-empty tankers are continuing to arrive in Iran-linked shipping routes, according to maritime analytics group Tanker Trackers.
In a post on X, the group said a tanker identified as VINA/VALLEY (IMO 9157478), which it described as regularly involved in transporting Iranian LPG to Yemen, entered what it called a “blockade perimeter” while transmitting AIS signals.
It also said a larger Iranian oil tanker had arrived empty, adding that such movements “buy Tehran more time.”