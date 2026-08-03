كما حظيت رواية رئيس البرلمان حول تفاصيل الساعات الأولى للحرب، باهتمام ملحوظ.

هددت صحيفة "فرهيختكان" الصادرة عن جامعة آزاد، بتدمير البنية التحتية وإعادة من وصفتهم برعاة الحرب في المنطقة إلى العصر الجليدي، حال تنفيذ أي عملية ضد قدرات إيران الصاروخية أو النووية أو البنية التحتية للطاقة.

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وخلصت صحيفة "آكاه" الأصولية، إلى أن استمرار التهديدات المتبادلة ينذر بتوسيع دائرة المواجهة، وحذرت من جر المنطقة إلى أزمة اقتصادية وأمنية واسعة تتجاوز حدود الصراع المباشر.

وصنفت صحيفة "سياست روز" الأصولية، التصريحات الأمريكية تحت بند الحرب النفسية بعد الفشل، على حد تعبير الصحيفة، في فتح هرمز، مستندة إلى تصريحات مسؤول إيراني تحدث عن برنامج رد واسع يشمل استهداف بنى إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "جوان" الأصولية، تحذير قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء عبد اللهي، لدول المنطقة من أن تصبح درعًا دفاعيًا لأمريكا، بينما ربط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، القيود على هرمز وممرات أخرى باستمرار التصعيد الأمريكي.

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وفي صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محمد إسماعيل كوثري، الرهانات على الضغوط العسكرية أو الاقتصادية لإجبار إيران على تغيير مواقفها، وأكد أن الصمود الإيراني يستند إلى منظومة عقدية وثقافية تتجاوز موازين القوة التقليدية.

بالمقابل انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ترويج رواية استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، داعية لخطاب مضاد يبرز قدرة إيران على تعطيل أسواق النفط وإغلاق هرمز وباب المندب، وإحداث اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.

وروج تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، إلى محدودية قدرة الولايات المتحدة على تأمين الملاحة في هرمز، وأنها تواجه مأزقًا استراتيجيًا بتراجع مخزونها من منظومات الدفاع الجوي، وحذرت دول النمطقة المضيفة للقوات الأمريكية من من تحمل تبعات أي مواجهة.

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وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، في اجتماع مع مسؤولي غرفة أصناف طهران، بشأن استعداد الحكومة لسيناريوهات اقتصادية صعبة. ودعا بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إلى تشكيل لجان مشتركة ونظام ضريبي عادل وتشديد الرقابة على الاحتكار، مع موافقة الحكومة على وثيقة ممر الشرق-الغرب لتعزيز مكانة إيران كمحور إقليمي للنقل وتسهيل الجمارك وتطوير اللوجستيات.

وربطت صحيفة "اقتصاد سر آمد" الإصلاحية، نجاح المشروع بتوفير التمويل اللازم، واستقرار المنطقة، وتحويل الاتفاقات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، والتعاون المستدام مع دول المنطقة، وسط منافسة ممرات بديلة.

ووفق صحيفة "جوان" الأصولية، تراهن الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات باعتبارها أحد أهم أدوات مواجهة الضغوط الخارجية، وربطت نجاح هذه السياسة بقدرة مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين على الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الثقة العامة في إدارة الأزمة.

كذلك قدمت الصحف الإيرانية لقراءة لتصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بشأن تفاصيل الساعات الأولى للحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران. ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد كان الحفاظ على الوحدة الداخلية أساس رسيخ الانتصار في الحرب، بالإضافة إلى تكامل المسارات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والشعبية.

كما دعا بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، إلى توسيع صلاحيات ولاية الفقيه، وحذر من تداعيات تنافس الأجهزة على إضعاف إيران.

واستعاد كما ذكرت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة منه، تفاصيل الساعات الأولى بعد مقتل المرشد، موضحًا أنه تم أعلن الخبر بالتنسيق مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك علي لاريجاني، قبيل الفجر لدفع المواطنين للشارع واحتواء التداعيات الأمنية، بعد تقدير شامل للظروف.

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وفي حوار إلى صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، انتقد المستشار السياسي لرئيس البرلمان إبراهيم رسولي، ما وصفه بالجناح الصاخب داخل التيار المحافظ، على دوره في إرباك الدولة وعرقلة الدبلوماسية، مؤكدًا أن قرارات الحرب أو التفاوض مؤسسية، وأن الفصل بين الميدان والدبلوماسية قراءة خاطئة، واتهم خصوم قاليباف بالحديث عن انقلاب، وانتقد التلفزيون الرسمي لاجتزائه تصريحات المسؤولين وتبنيه خطابًا أحاديًا.

وترى صحيفة "إيران" الرسمية، أن قرارات الرئيس مسعود بزشكيان، بشأن تعزيز دور الجامعات، تحمل اعترافًا ضمنيًا بوجود اختلالات ومقاومة بيروقراطية تعيق الإصلاح، ووعد بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس المتأخرة، لكن الوعود تظل مؤجلة في ظل غياب حلول تنفيذية.

ووفق صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، فقد أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، تحرك الوزارة في ضوء توجيهات المرشد وقرارات الأمن القومي، مشيرًا إلى خروقات أمريكية وجهود دبلوماسية مع عمان لتنظيم الملاحة بهرمز، وداعيًا الإعلام لتبني الرواية الرسمية.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": العودة إلى أوهام التحالفات

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في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأوصولية، انتقد الكاتب قاسم غفوري، محاولات أمريكا إعادة تشكيل الأمن الإقليمي عبر تحالفات عربية، معتبرًا أن الإعلان السعودي عن ائتلاف لحماية البحر الأحمر يعكس فشل واشنطن، مستشهدًا بالحرب اليمنية وخسائر الرياض، ويرى أن التوتر في هرمز والبحر الأحمر ناتج عن التدخلات الأمريكية الإسرائيلية، لا سياسات إيران أو اليمن.

وأضاف:" تندرج الإجراءات الإيرانية واليمنية تحت بند الدفاع المشروع ردًا على الاعتداءات الخارجية، ويربط التحالفات الجديدة بمشاريع لنقل الطاقة عبر إسرائيل لدمج دول عربية اقتصاديًا وأمنيًا معها، في محاولة لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة".

وتابع:" تحاول أمريكا وإسرائيل، بعد إخفاقهما العسكري، نقل المواجهة مع إيران للعرب بتأجيج الصراعات، لكن ستواصل قوى المقاومة، حسب تعبيره، إفشال مخططاتهما".

"اطلاعات": دبلوماسية المضائق بين قوة الردع ومخاطر العزلة

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تشير التطورات الأخيرة في غرب آسيا، وفق مقال الأستاذ الجامعي ورئيس مؤسسة أكو الثقافية محمد مهدي مظاهري، بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، إلى تحول جوهري بربط هرمز وباب المندب، مما زاد الردع الإيراني وأربك حسابات العدو السريعة.

وحذر:" استمرار التوتر قد يدفع لتطوير مسارات طاقة بديلة، مما يقلص الأهمية الجيوسياسية للمضيق، ويمنح أمريكا فرصة لتحالفات دولية تحت شعار حماية الملاحة، وتعزيز عزلة إيران. ودعا إلى تبني دبلوماسية نشطة تؤكد دور إيران كضامن لأمن الملاحة، مع تعاون إقليمي واستفادة من قنوات غير معلنة، وربط مكاسب روسيا من التوتر بدعم ملموس لإيران".

وخلص إلى أن:" الردع يجب أن يظل وسيلة لتعزيز الموقف التفاوضي لا غاية، وأن الحفاظ على المكانة الاستراتيجية يتطلب موازنة دقيقة بين القوة العسكرية والانفتاح الدبلوماسي، محذرًا من أن إغلاق المضيق قد يدفع روسيا والصين لدعم مسارات بديلة تضر بمصالح إيران طويلة المدى".

"كيهان": تفوق عسكري مزعوم يقابله تقصير حكومي في الجبهة الاقتصادية

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وفي عموده بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، يرى الكاتب مسعود أكبري أن إيران حققت تفوقًا في الحرب المركبة عسكريًا وسيبرانيًا ونفسيًا، لكنه ينتقد الحكومة والبرلمان لعدم مواءمة الأداء الاقتصادي مع هذا التفوق، معتبرًا أن استمرار السيطرة على هرمز يعكس قدرة إيران الإقليمية، لكن القصور الاقتصادي يضعف الإنجازات".

وأضاف:" لم تعتمد الحكومة تعبئة اقتصادية تناسب الحرب، حيث ينشغل بعض المسؤولين بقضايا جانبية على حساب معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، كما لم يغير البرلمان آليات عمله بما يواكب متطلبات المرحلة، واستمرار التقصير الاقتصادي قد يقوض المكاسب العسكرية".

وتابع:" تثبيت الانتصارات يتطلب مواءمة الاقتصاد مع بقية أدوات الدولة، وإلا فإن النجاحات الأمنية ستبقى غير مستدامة في مواجهة الضغوط المعيشية المتصاعدة".

"إيران": تبرير الإخفاقات تحت شعار "التوازن"

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دافع الأستاذ المساعد بجامعة طهران حمزة صفوي، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، عن أداء السياسة الخارجية، داعيًا لتجاوز ثنائية الدبلوماسية والميدان، إلى التكامل بين القوة العسكرية والدبلوماسية والانسجام الداخلي، معتبرًا أن الانتقادات لا ينبغي أن تقيد الدبلوماسية بل تطوّر أدواتها، وأن الخلافات تعود للتنافسات الداخلية ومفاهيم الأمن القومي".

ويرى:" أن الحكومة تتبنى مفهومًا متوازنًا للقوة يجمع القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية، مستشهدًا بتصريحات الوزير عباس عراقجي قبل الحرب؛ حيث دعا للاستعداد العسكري مع بذل أقصى الجهود الدبلوماسية".

وانتهى إلى أن:" نجاح السياسة الخارجية يتطلب تجاوز الاستقطاب الداخلي وتطوير الدبلوماسية بدل تقييدها، مع إدراك أن التكامل بين الأدوات المختلفة هو السبيل لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التحديات الإقليمية".

"آرمان ملى": حلول مؤجلة لأزمة الوقود

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في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، انتقد أمين نقابة الغاز الطبيعي المضغوط في طهران أردشير دادرس، الاعتماد على رفع أسعار البنزين كحل لأزمة الوقود، داعيًا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كبديل أقل كلفة، كما أن البنية التحتية تسمح بزيادة الاستخدام لتقليل الاستهلاك والواردات".

وأضاف:" المشكلة ليست في الإمكانات بل في غياب سياسة حكومية مستقرة وضعف الدعم، مما أبطأ تحويل المركبات وتطوير المحطات، مشيرًا إلى إمكانية رفع استبدال البنزين من 15-16 مليون لتر يوميًا إلى 40 مليونًا".

ودعا إلى:" تنسيق جهود الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتوفير حوافز مالية وتسريع تحويل المركبات، محذرًا من أن تجاهل قدرات CNG يجعل رفع الأسعار غير كاف لمعالجة الأزمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية".