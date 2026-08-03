وأضاف أنه ألغى هجومًا كان مقررًا لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك الهجوم كان سيصبح، بحسب وصفه، «الأكبر بفارق كبير منذ الحرب العالمية الثانية».

وقال ترامب، مساء الأحد 2 أغسطس (آب)، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن: «نجري الآن محادثات مع الجانب الإيراني في إطار المفاوضات. ستبدأ المفاوضات غدًا بعد الظهر، وسنمنحها فرصة».

ولم يكشف ترامب عن مكان انعقاد المفاوضات، أو تشكيلة الوفدين، أو ما إذا كانت المحادثات ستكون مباشرة أم غير مباشرة، لكنه أعرب عن أمله في أن تُفضي إلى اتفاق يمنع سقوط أعداد كبيرة من القتلى ويحول دون تنفيذ هجوم واسع النطاق.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان ترامب، مساء السبت 1 أغسطس، عبر منصة «تروث سوشال»، أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبوا منحه فرصة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز «بشكل فوري وكامل وشامل»، وإنهاء «التهديد النووي الإيراني».

وأضاف أن هذه الرسالة جاءت عقب اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ولم يذكر في منشوره أسماء الدول التي طلبت تأجيل الهجوم، لكنه كتب: «استجابةً لهذا الطلب، ومن أجل مستقبل العالم، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، وافقت على إلغاء الهجوم، شريطة أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بسرعة». وأكد أن إسرائيل انضمت أيضًا إلى هذا الالتزام.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، أمس الأحد، أوضح ترامب أن السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران هي الدول التي طلبت إلغاء الهجوم. وقال إن القوات الأميركية كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية، وكان من المقرر أن تبدأ تقريبًا في التوقيت نفسه الذي كان يتحدث فيه إلى الصحافيين.

ووصف ترامب العملية العسكرية المخطط لها بأنها «هائلة»، وقال: «كان هذا الهجوم سيصبح، بفارق كبير، أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، وكان ستكون له عواقب كارثية على إيران».

ورفض تحديد مهلة زمنية للمفاوضات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة جاهزة للتحرك العسكري في أي وقت، لكنها تفضل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أنه سأل ولي العهد السعودي عما إذا كانت الرياض تفضل تنفيذ الهجوم أم التوصل إلى اتفاق، فجاءه الرد بأن المملكة تفضل الاتفاق بفارق كبير.

وحذر ترامب من أن اتساع رقعة الصراع قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة، من بينها موجات نزوح سكاني وحدوث «كارثة» في المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، قال ترامب إن المفاوضات ستركز، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، على الملف النووي الإيراني، أو ما وصفه بـ «نزع الطابع النووي عن إيران». وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات التي أعلن أنها ستبدأ الاثنين مرتبطة بالمباحثات الجارية بين طهران ومسقط، أو من هي الأطراف التي ستشارك فيها.

خلاف حول إدارة مضيق هرمز

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن وزير الخارجية، عباس عراقجي، أن المفاوضات بين طهران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذه المفاوضات تركز على التوصل إلى اتفاق بشأن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدًا أن «هذه المفاوضات لا تتعلق بفتح المضيق أو إغلاقه، فهذه مسألة منفصلة».

وكانت إيران قد رفضت، في 28 يوليو (تموز)، أحدث المقترحات العُمانية بشأن تقاسم إدارة ممرات الملاحة في مضيق هرمز. وقدمت سلطنة عُمان، بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، خطة تقضي بتقسيم ممرات الملاحة بين إيران وسلطنة عُمان، مع السماح لشركات الشحن بدفع مبالغ طوعية لطهران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في 28 يوليو، إن المقترح العُماني يمنح الجمهورية الإسلامية إدارة 50 في المائة من ممرات الملاحة، بينما تتولى سلطنة عُمان إدارة النصف الآخر، مضيفًا أن ذلك ينهي الوضع القائم الذي تمر فيه جميع الممرات عبر المياه الإقليمية العُمانية.

وشدد غريب آبادي على أن المقترح العُماني لا يبدد مخاوف الأمن القومي الإيراني، وأن طهران لن تقبل، حتى في حال إحلال السلام، بالعودة إلى الآلية التي كانت قائمة قبل الحرب، بما في ذلك نظام فصل حركة الملاحة والممر الأوسط.

