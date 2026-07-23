وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، أدان بارو ما وصفه بـ "اعتداء خطير جدًا ومخطط له مسبقًا" ضد الدبلوماسيين الفرنسيين، مؤكدًا أن "هذا العمل غير القانوني وغير المبرر لا يمكن أن يمر دون رد".

وأضاف: "لم يكن بإمكان السلطات الإيرانية توجيه أي اتهام لهما. والاعتداء على الدبلوماسيين محظور بشكل مطلق ومدان بالكامل".

وأوضح بارو أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن برامج دعم المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك مبادرات مخصصة للطلاب والفنانين الراغبين في السفر والإقامة المؤقتة في فرنسا، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات القنصلية مثل دورات تعليم اللغة الفرنسية.

وأكد الوزير الفرنسي أن "رسالة هذا الاعتداء هي أن النظام الإيراني يحاول، بكل الوسائل، ثني فرنسا عن مواصلة دعم الشعب الإيراني، لكننا سنواصل هذا الدعم".

وقد أدى الحادث إلى تصاعد التوتر بين باريس وطهران خلال الأيام الأخيرة.

وكان رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، قد صرح في 21 يوليو الجاري بأن الدبلوماسيين الفرنسيين التقيا، مساء 18 يوليو، بـ "متهمين أمنيين مطلوبين"، مضيفًا أنه تم العثور في مكان اللقاء على "وثائق مناهضة للأمن".

إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن هوية هؤلاء الأشخاص أو طبيعة اللقاء المزعوم.

وأضاف تنهايي أن السلطات الإيرانية نقلت الدبلوماسيين إلى مقر شرطة البعثات الدبلوماسية بعد التأكد من انتمائهما إلى السفارة الفرنسية، قبل أن تسلمهما لاحقًا إلى السفارة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن فرنسا أخلت سفارتها في طهران عقب الأنباء عن إغلاق السفارة البريطانية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "المخاوف من التوترات الأخيرة".

الدبلوماسيان عادا إلى باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين الفرنسيين غادرا طهران وعادا إلى باريس.

وقال موضحًا تفاصيل الحادث: "إنهما لا يزالان في حالة صدمة بعدما اعتقلتهما عناصر أمنية تابعة للنظام بعنف داخل مكان خاص، واحتُجزا قرابة أربع ساعات دون أن يتمكنا من استخدام وسائل الاتصال أو التواصل مع السفارة".

وأضاف أن أحدهما، وهو المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية، تعرض للعنف والضرب.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين لن يعودا إلى إيران، لكنهما سيواصلان أداء مهامهما من باريس حتى انتهاء فترة تكليفهما، بناءً على رغبتهما.

وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية ممارسة أي عنف بحق الدبلوماسيين الفرنسيين، ووصفت تصريحات بارو بأنها "لا أساس لها".

وكان مصدر مطلع قد أفاد، في 20 يوليو الجاري، لـ "إيران إنترناشيونال" بأن المسؤولين الفرنسيين يدرسون تقليص عدد موظفي سفارتهم في طهران بعد حادثة احتجاز الدبلوماسيين والاعتداء الجسدي عليهما.

وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة الفرنسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، وسط تكهنات متزايدة بإمكانية تحول المواجهة بين طهران وواشنطن مجددًا إلى حرب شاملة.