قال خطيب الجمعة بدينة إسلام آباد غرب الإيرانية، أحمد زارعي: "إن العدو اليوم يهاجم بكل قوته، لكن الجيش والحرس الثوري يقدمان درسًا تاريخيًا لأميركا. إذا ضربوا بندر عباس، فسنضرب البحرين والكويت والإمارات أيضًا، وقد وجّه المقاتلون للمرة الأولى في سوريا ضربة قاضية للقواعد الأميركية".
وأضاف: "هذه الحرب كلما تقدمت ازدادت سخونة. العدو يسعى لشن حرب معرفية لتقسيم الناس إلى فئتين مؤيدة ومعارضة للمقاومة؛ لذا يجب على الشعب أن يعزز وحدته وحضوره في الساحة وصموده".
قال خطيب الجمعة بمدينة أردبيل في إيران، حسن عاملي، إن الولايات المتحدة بإخلالها بالاتفاق قد ألقت بنفسها في الجحيم، وتوفرت فرصة كبرى لطهران لإغراق أميركا في "بئر سحيقة".
وأضاف عاملي: "إذا استمرت الحرب وظل مضيق هرمز مغلقًا ستضطر الولايات المتحدة إلى اللجوء لطهران عبر الوسطاء".
وأكد خطيب جمعة أردبيل أنه على القوات المسلحة الإيرانية، بالتعاون مع اليمن، تحويل مضيق هرمز إلى "برمودا" وباب المندب إلى "سد ذي القرنين"، لكي يتعرف ترامب على الحقائق.
انتقد خطيب الجمعة بمدينة "يزد" الإيرانية، محمد رضا ناصري، ما وصفه بـ"انتشار ظاهرة عدم ارتداء الحجاب"، وقال في خطبة صلاة الجمعة: "إن الوضع الحالي للحجاب في المجتمع غير مقبول".
وأضاف: "ارتفعت أصوات شرائح مختلفة، ويجب على المسؤولين وهيئة الأمر بالمعروف والأجهزة الثقافية أن يصمدوا بجدية وتخطيط وتدبير في مواجهة الفساد وانعدام الحياء".
وتابع قائلاً: "يجب على المسؤولين والمؤسسات الالتزام بواجباتهم القانونية والشرعية".
أدانت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان بشدة ما وصفته بـ ”الهجمات غير المبررة” التي تشنها إيران على إقليم كردستان، مؤكدة أن استمرارها يهدد أمن المنطقة بأسرها. ودعت طهران إلى وقف هذه الهجمات، كما طالبت الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف ووضع حد لهذه الانتهاكات.
وكان هجوم شنته إيران، صباح الجمعة 17 يوليو (تموز) على معسكر لحزب "كومله" الكردستاني المعارض في ٱقليم كردستان العراق، قد أسفر عن مقتل تسعة من عناصر "البيشمركة" التابعين للحزب وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة.
وقال الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني، عبد الله مهتدي، إن هذا الهجوم "لن يمر دون رد"، وإن المسؤولين عنه "لن يفلتوا من انتقام الشعب أو من العدالة".
وجهت الشرطة البريطانية اتهاماً إلى رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، في قضية مرتبطة بإيران، بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي، وذلك عقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأعلنت الشرطة أن وحيد عابري، المقيم في مدينة ليفربول، وُجهت إليه تهمة تقديم المساعدة لجهاز استخبارات أجنبي بموجب المادة الثالثة من قانون الأمن القومي لعام 2023.
وأكدت الشرطة أن الدولة الأجنبية المعنية بالتحقيقات هي إيران.
وأُلقي القبض على عابري، الأربعاء 15 يوليو (تموز)، في منطقة برمنغهام، ونُقل إلى أحد مراكز شرطة وست ميدلاندز.
كما نفذت الشرطة عمليات تفتيش في عدة عناوين بمدينتي برمنغهام وليفربول.
وبقي المتهم قيد الحبس الاحتياطي منذ توقيفه، على أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الجمعة 17 يوليو.
الشرطة: لم نرصد أي تهديد مباشر
قالت قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن هذه القضية تعكس الارتفاع المستمر في عدد التحقيقات المرتبطة بالأمن القومي.
وأضافت في بيان: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة ومتواصلة في وتيرة التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي".
وأوضحت أن الشرطة تدخلت لإحباط أنشطة مشبوهة مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بسبب بدء الإجراءات القضائية.
وأكدت أيضاً أن التحقيق لم يكشف عن أي تهديد مباشر يستهدف عامة الناس أو أي مجموعة أو شخصًا بعينه.
وأشارت الشرطة إلى أن توجيه الاتهامات تم بموافقة هيئة الادعاء الملكية البريطانية.
تصاعد الاهتمام البريطاني بالأنشطة المنسوبة لإيران
تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه بريطانيا جهودها لمواجهة ما تصفه بالأنشطة العدائية المرتبطة بالنظام الإيراني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في لندن على مواطنين رومانيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 20 عاماً، بعد إدانتهما بالاعتداء بالسلاح الأبيض على الصحافي والمذيع في "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أمام منزله في منطقة ويمبلدون عام 2024.
وقبلت المحكمة دفوع الادعاء بأن الهجوم نُفذ نيابة عن النظام الإيراني.
وكانت إيران قد نفت في السابق أي ضلوع لها في هجمات أو مؤامرات داخل بريطانيا.
كما أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنها تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة خاصة بموجب القوانين الجديدة الخاصة بمكافحة التهديدات التي ترعاها الدول.
وفي حال إقرار القرار في البرلمان، فإن تقديم الدعم أو المساعدة للحرس الثوري بموجب هذا الإطار القانوني الجديد قد يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يختلف عن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، موضحة أنه يهدف إلى مواجهة الأنشطة المدعومة من دول أجنبية، مثل التجسس، والتدخل، والتخريب، والاعتداءات الجسدية.
وكان مسؤولون بريطانيون قد أعلنوا مراراً أنهم أحبطوا خلال السنوات الأخيرة عدداً من المخططات المنسوبة للنظام الإيراني، فيما تواصل طهران نفي الاتهامات البريطانية بشأن إدارة أنشطة عدائية على الأراضي البريطانية.
أعلن إمام جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، أن "الثأر" لعلي خامنئي، ومعاقبة "القتلة"، ينبغي أن يكون على مرأى من الشعب، ليكونوا شهود عيان على ذلك.
وأوضح علم الهدى أن "الأجهزة الأمنية مطالبة بوضع آلية خاصة لهذا الإجراء".
كما أشار إلى أن المحطة التالية في "الثأر" هي التصدي لـ "الهيمنة الأميركية".
واختتم خطيب جمعة "مشهد" قائلاً: "علينا الوقوف في وجه أميركا ومحاربتها حتى يغدو مصيرها كمصير الاتحاد السوفييتي السابق".