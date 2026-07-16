قال الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي والمسؤول السابق في مكتب رئيس الوزراء، أورين سولومون، إن إسرائيل تقترب من مرحلة حاسمة في مواجهتها مع إيران، داعيًا إلى استغلال ما وصفه بـ"الفرصة التاريخية" للانضمام إلى عملية عسكرية أوسع ضد النظام الإيراني.

وأضاف سولومون، في برنامج "صباح الخير الجنوب"، أن الضربات الأميركية على إيران ليست ذات طابع رمزي فحسب، بل تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية لإيران.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبدو بصدد تغيير نهجها تجاه إيران، مضيفًا: "نحن على أعتاب تحول استراتيجي. الأميركيون توصلوا إلى قناعة بأن الإيرانيين لا يعتزمون حقًا التوصل إلى اتفاق".

ودعا سولومون إسرائيل إلى استغلال هذه الفرصة والانضمام إلى عملية عسكرية أوسع، معتبرًا أن "هذه لحظة تاريخية يمكن خلالها إضعاف قدرة إيران على إعادة بناء نفسها بشكل كبير".