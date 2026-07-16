نصبت بلدية طهران جدارية جديدة في ميدان ولي عصر تتضمن إشارة ضمنية إلى مقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتظهر على الجدارية عبارتان باللغة الإنجليزية: الأولى هي وسم #LindseyGraham، في إشارة إلى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي توفي هذا الأسبوع، والثانية عبارة "Who's Next?" (من التالي؟)، وقد كُتب فيها حرفا D وT بحجم بارز، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم "دونالد ترامب Donald Trump".

ويأتي نصب هذه الجدارية في وقت كرر فيه مسؤولون في إيران ومؤيدون للنظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة الدعوة إلى "الانتقام" لمقتل علي خامنئي، بما في ذلك الدعوات إلى قتل دونالد ترامب.